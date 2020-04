Taavi Aas: vaikset alistumist polnud ö-madinas oodata

«Viimasel nädalal on olnud suure huvi all «Pealtnägija» looga alanud saarlaste ja Maanteeameti vaheline väljakutse. Tugevasti sikutavad mõlemad pooled, kanged on nii Saare kadakad kui mandri männid,» kirjeldas Aas.

Ministri sõnul on positiivne, et Maanteeamet oma tööd tõsiselt võtab, ent tahtlikku kiusu ta vaidluses märgi üle ei näe. «Pealtvaatajale või -nägijale võib muidugi tunduda, et Maanteeamet kiusab mödu-mehi, aga nii see päris pole. Maanteeameti põhiülesanne on tagada ohutu liiklemine teel ja mul on hea meel, et nad võtavad oma tööd väga tõsiselt. Isegi kui riskivad halva mainega. Liiklus peab olema reguleeritud võimalikult täpselt ja üheselt ning mida vähem on märgimüra, seda lihtsam on inimestel kulgeda,» kirjutas ta.

«Saarlased on visad võitlejad ja nende järjepidevus on mulle väga sümpaatne. Kui korraks rääkida igapäeva tööst, siis kohalikud mõõdavad riigiga mõõku iga laeva lisareisi ja lennukigraafiku minuti eest. Seega polnud oodata vaikset alistumist ka ö-madinas, õigemini küll oma kultuurilise eripära eest seismisel,» kommenteerib Aas ka saarlaste sihikindlust.

Soovitud pruuni liiklusmärgi kaitseks selgitab Aas, et tihtipeale inimesed seda liikluses hoolikalt ei jälgigi. «Pruuni taustaga siltide eeliseks on, et inimesed, nagu ka tihtipeale lehtedes oleva reklaami puhul, teavad juba silmanurgast märgates, et tegemist ei ole liiklemiseks olulise infoga, vaid ajaloolist, turismi vms objekti tähistava teabega. See on kena alternatiiv kõrvaliste asjadega tegelemisele ning aitab hoida silmi teel, mitte telefonis või hoopis kõrval asuval metsatukal või hoonel,» kommenteeris ta.

Ent vaidlustes põhjendas Maanteeamet, et märke on niigi liialt. Selle vastu pakub Aas omamoodi lahenduse: «Ühele olulisele probleemile juhtis Maanteeamet veel tähelepanu – meil on liiklusmärke liiga palju. Seega on minu ettepanek – las saarlased panevad uue märgi püsti, aga näitavad maanteeametile vastu kolm kohatähist, millest võiks loobuda.» Ta lisab, et see võiks tuua rahu nii mandrile kui ka saarele.

«Mis puudutab eksitamisse, siis ka Tallinnas võib sattuda Kelmikülla, mida tähistab pruun silt,» tõi Aas näite.

Maanteeamet selgitab omapoolset versiooni sellega, et soov on vastuolus seadusega. «Õ- ja ö-leviala võib küll tähistada, kuid selleks tuleb lihtsalt leida mõni teine võimalus, näiteks reklaamvahend teemaal või infotahvlid parklates,» selgitas Maanteeameti teehoiu korraldamise osakonna juhataja Erkki Vaheoja.

Ö-silt oleks seega omamoodi reklaam, mis ei ole liikluspildis siiski Maanteeameti sõnul põhjendatud. «Ö-sildi puhul ei ole tegemist liiklust korraldava infoga, liiklemiseks seda infot teada vaja ei ole. Tegemist on kultuurilise teabega, millest teavitamiseks on aga teised võimalused.»