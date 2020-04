Valitsus muudaks lõpueksamid eriolukorra ajal vabatahtlikuks

Mitmed haridustöötajate liidud olid vastu määruses varasemalt olnud tingimusele, et kooli lõpetamiseks tuleb teha kohustuslikud eksamid. Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul tuleb eksamid siiski varem või hiljem teha, olenemata, kas need on vabatahtlikud või mitte.