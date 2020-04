Kevadtormi väliõppuste juht: me ei suutnud kaasata reserve

Kevadtormi väliõppuste faasi juht, kolonel Tarmo Metsa ütleb, et rahvusvaheline koostöö on eriolukorra tõttu tugevasti kannatada saanud. Ära jäi ameeriklaste Euroopa õppuse Defender Eesti osa. Koju jäid ka reservid.

«Võiks mainida väikese miinuspoolena seda, et me ei suutnud kaasata oma reservkoosseisu ja seda mitmetuhandepealist hulka erinevatesse üksustesse - seda oleks tarvis teha iga-aastaselt. Ja täna võib öelda, et kaasatud olid ainult vabatahtlikud ja neid võiks üles lugeda ühe käe sõrmedel. Ja peamiselt olid need meedikud,» rääkis Metsa.