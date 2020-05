Õnnetuse tagajärjel hukkusid BMWd juhtinud 27-aastane mees ja tagaistmel olnud 23-aastane naine. Kaks kaasreisijat said õnnetuses vigastada ning nad viidi haiglasse. Praegu teadaolevalt on üks viga saanutest raskes seisus.

Sündmuskohal olid õnnetuse hetkel teeolud head. Samas selgitas politsei, et BMW-l olid all rehvid, mis olid viimase piirini kulunud.

«Liikluses on alati tähtis valida sobiv sõidukiirus ning olla tähelepanelik. Möödasõit on üks ohtlikumaid manöövreid üldse, mistõttu ei tasu enda võimeid juhiroolis istudes üle hinnata. Möödasõiduks tuleb valida teelõik, kus nähtavus on hea ning veenduda, et manöövriga ei tekitataks täiendavat ohtu endale ja teistele liiklejatele,» lisas Tommingas.