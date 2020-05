Eestis peaks suvel tööd alustama 4300 õpilasmalevlast

Kõige enam õpilasmalevlasi saab tööd Tallinnas, Pärnus ja Maardus. Tallinna Õpilasmalev plaanis alustada soovijate kirjapanekut 5. mail, kuid paar päeva tagasi otsustati see edasi lükata, vahendas « Aktuaalne kaamera ».

Eestis üleriigilist õpilasmalevat pole ja kuna Noorsootöö Keskus jagab malevarühmadele riiklikku toetust, siis on juba teada, et tänavu on malevarühmades kuni 4300 kohta.