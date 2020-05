Jõksi hinnangul tulnuks nakkushaiguste seadust juba aastaid tagasi muuta

«Üks on see, et kriisi ajal poliitikutel meeldib uudiste eeliinil olla. See on arusaadav - see on nende töö, see on nende kapital. Teine võimalus, miks seda seadust võib-olla ei muudetud, on see, et terviseametit ei usaldata. Need mõlemad põhjused seaduste mitte muutmiseks või seaduste muutmise venitamiseks on tegelikult väga ohtlikud,» rääkis Jõks, täiendades, et tema hinnangul oleks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadust pidanud muutma varasemad valitsused juba aastaid tagasi.