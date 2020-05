Eesti pagulaskeskustes elab kokku 40 inimest

Vao keskuses elas 1. mai seisuga 28 inimest, neist 21 on rahvusvahelise kaitse taotlejat ning seitse on juba saanud rahvusvahelise kaitse, ütles Vao keskuse juhataja Jana Selesneva.

Keskuses elab kuue riigi kodanikke, kõige rohkem inimesi on pärit Venemaalt ja Süüriast. Keskuses elab kümme last, neli naist ja 14 meest. Peresid elab keskuses kolm.

Vägeva keskuses elas 1. mai seisuga 12 inimest, kõik nad on rahvusvahelise kaitse taotlejad. Vägeva keskuse asukad on pärit Venemaalt, Nigeeriast, Ugandast ja Keeniast. Keskuses elab kolm last, viis naist ja neli meest. Peresid elab keskuses kaks.