Kaubanduskeskused avatakse 11. maist

Kaupmeeste Liidu juhi Nele Peili sõnul on valitsuse otsus tervitatav, kuna keskustes tegutsevate kaupluste jaoks on taasavamine püsimajäämise eelduseks. «Hinnanguliselt toimub 40 protsenti jaemüügist kaubanduskeskustes ja see mõjutab ligi 20 000 töötajat. Selleks, et tagada töö ja palk oma töötajatele ning tuua kauba alt välja likviidseid vahendeid tegevuse jätkamiseks, tuleb kaubanduskeskustes avatavatel poodidel täita samu turvameetmeid, mis on täna kasutusel avatuna püsinud kauplustes,» lisas Peil.