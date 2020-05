Tartu ettevõtjad kingivad riigile 50 000 antikehade kiirtesti

Logistikaärimees Tarvi Olbrei ütleb kommentaariks, et selle aktsiooni eesmärgiks on saada võimalikult kiiresti tagasi normaalse elu juurde. «Eriolukord on tapnud normaalse elu ja majanduse kogu maailmas üsna kiiresti ning taastumine saab olema vaevaline,» ütles Olbrei.

Iga järgmine kriisinädal tähendab Eestis sadu, kui mitte tuhandeid lisanduvaid töötuid ja raskustes ettevõtteid, märkis Olbrei. Tema sõnul on igale mõtlevale ettevõtjale selge, et see ei saa niimoodi kaua kesta, sest muidu paneme piltlikult öeldes kõrvad pea alla.

«Kui me saame rohkem inimesi testida, siis on ka võimalik kiiremini langetada vajalikke otsuseid, et piiranguid lõdvendada. Meie tellisime testid ära aprilli alguses, kui oli veel jutt, et testitakse ainult riskirühmadesse kuulujaid. Siis oli selge, et käed rüpes pole mõtet istuda,» avas Olbrei tagamaid.

Seda, miks nad tellisid testid Lõuna-Koreast, aga mitte Hiinast, põhjendab ta sellega, et Lõuna-Korea on oma puhangu hästi kontrolli alla saanud ning kõnealune ettevõte on müünud oma teste juba paljudesse riikidesse – Itaaliasse, Prantsusmaale, Iraani ja mujale. Lisaks on Aasia riikidel üldiselt 2003. aastast SARSi-epideemia tõttu pikem kogemuste aegrida, lisas Olbrei.

Testisaadetis läks maksma 420 000 eurot. Need on ravimiametis registreeritud ja mõeldud professionaalseks kasutamiseks. «Meie neid apteeki vabamüüki panna ei kavatse, vaid anname kingitusena riigile, et teha võimalikult laiahaardeline testimine – see on iga inimese ja ettevõtja huvides,» ütles Olbrei. Tema sõnul saab neid teste kasutada piirkondades, kus nakatumine oli suurem – näiteks saaks Saaremaal põhjaliku ülevaade sellest, kui palju on inimesi, kes on kas kokku puutunud või haiguse läbi põdenud ilma sümptomiteta. Samuti on see võimalus vanadekodude jaoks.

«Testid on kohal, seisavad tänasest laos ja ootame võimalust, et need kiiresti riigile üle anda,» ütles Olbrei. «Samas ei tahaks, et need niisama lattu seisma jääksid, sest neilgi on oma säilivusaeg. Meie soov on, et riik kasutaks neid kõige otstarbekamal moel.»