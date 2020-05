Epideemia hari Euroopas ületatud, viirus taandub eri kiirustel

Surmade arvu osas on Euroopas esireas Ühendkuningriik ja Itaalia, mõlemil ligi 30 tuhat surmajuhtumit, Hispaania ja Prantsusmaa on mõlemad enam kui 25 tuhande surmajuhtumiga. Praeguseks ei ole vaid Ühendkuningriigis ja Rootsis viiruse levikule selget pidurit suudetud panna. Ühendkuningriigis on ilmselt haripunkt ületatud, kuid viirus taandub seal üsna vaevaliselt. Erand on ka Moldova, kus ei saa rääkida haripunktist, vaid pigem ühtlasest levikust.