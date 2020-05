Teadusnõukogu kiitis heaks neli COVID-19-ga seotud uuringut

Nõukogu esimehe peaminister Jüri Ratase sõnul näitab COVID-19 levikust põhjustatud olukord, kui oluline roll riigis on teadlastel. «Eesti teadlaste professionaalsus ja tugi kriisi lahendamisel on olnud valitsusele väga olulised ning selle tähtsus püsib. Meil on vaja teaduspõhiselt analüüsida nii kriisi mõjusid kui ka valmistuda edaspidiseks,» ütles Ratas.