Siim Kallas: Rail Balticu pooleli jätmisel tuleb raha Euroopa Liidule tagastada

Kallas rääkis « Ringvaates », et projekti pooleli jätmisel tuleb kogu raha Euroopa Liidu eelarvesse tagasi maksta, mille suurusjärguks on tema sõnul miljardiline summa.

Tema sõnul tuleb näiteks Mart Helme ütlemisi siiski tõsiselt võtta. «Kui nad on oma valijatele lubanud, et nad selle projekti kinni keeravad, siis eks nad üritavad. Ja kuna nende mõju valitsuses on kolossaalne, see tähendab, et tegelikult teised jäävad kõik varju, siis ma ikkagi oleksin mures,» kommenteeris Kallas.