Jüri Ratas: Rail Baltic läheb täisvõimsusel täna edasi

Jüri Ratas kommenteeris teisipäeval, et Rail Baltic läheb edasi ja on selle valitsuse jaoks oluline. «See on selles koalitsioonis oluline ja see on rahvusvaheline kokkulepe. Mina arvan, et see on Eesti majandusele, Eesti ühiskonnale, Eesti inimestele tähtis, mitte ainult liiklus kolme Balti riigi vahel,» ütles ta. «Rail Baltic läheb täisvõimsusel täna edasi,» kinnitas Ratas.

«Ma küsisin Mart Helme käest täna, kas ta soovib muuta koalitsioonilepet ja ta ütles, et ei soovi,» lisas ta.

Sarnaselt Jüri Ratasele on ka Läti transpordiminister enesekindel projekti arengu osas. «Näeme, et Eesti valitsus - nii majandusminister kui ka peaminister, toetavad Rail Balticu projekti aktiivselt,» ütles ta ja lisas, et pole põhjust arvata, et projektiga ei minda vastavalt graafikule edasi.