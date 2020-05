Arkadi Popov: on kurb lugeda ja kuulda, et terviseamet tegi kõik valesti

Senise kogemuse tõttu on Popovi sõnul Eesti valmis järgmiseks koroonaviiruse laineks, kui viirus suvega ära ei peaks kaduma. «Kui 14-15 päeva enam ühtegi positiivset proovi ei tule, võib mõelda selle peale, et võib-olla niisuguses mahus EMO valmidus ei pea olema,» selgitas Popov, mis tingimustel erakorralise meditsiini osakonnad praegust valmisolekut vähendada võiks.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Koka soovitus terviseameti restardi kohta kurvastab meditsiinijuhti. «Sisuliselt see, kuhu me praegu oleme jõudnud, et juba on võimalikud leevendused ja piirangute kaotamine - ma arvan, et terviseameti roll on selles protsessis ülisuur,» kommenteeris Popov.