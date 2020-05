Tallinnas hakkavad piirangud leevenema 11. maist

1. juunist taastub ühendus Aegna saarega, saab avada ka avalikud rannad. «Samuti 1. juunist on esialgu plaanis avada eakate päevakeskused ja sotsiaalkeskused. Teenuste loetelu sõltub sellest, mis on selleks ajaks epidemioloogiline olukord. Spordihallide ja -saalide tulevik on jätkuvalt küsimärgi all. Siin peame lähtuma valitsuse otsusest ja konkreetseid kuupäevi meil veel ei ole,» ütles linnapea. Suvelaagrite ja õpilasmaleva osas ootab Tallinn samuti valitsuse otsust.