Terviseamet: reisimisega võiks veel veidi tagasi hoida

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul tuleks autodes kättesaadaval hoida kindlasti desinfitseerimisvahend, sest seal puudub enamasti võimalus käsi pesta.

«Sõidu alustamisel tuleks ka näiteks autorool üle desinfitseerida, sest koroonaviirus pole ainus nakkus, mis kehva kätepesu juures võib levida,» selgitas Kadai, kes hoiab ise samuti desovahendit autos.

Olgugi, et alates mai keskpaigast on võimalik Balti riikides ringi liikuda, siis kas terviseameti arust on üldse selline käik mõistlik. «Reisimisega võiks hetkel end veidi tagasi hoida. Tuleks selle vajalikkuse üle kindlasti mõelda, sest tihtipeale puututakse kokku erinevate ja võõraste inimestega. Sellega suurendatakse nakkatumise riski,» sõnas Kadai, kes soovitas ka puhkuseplaanid reisimise osas veidi tulevikku suunata.

Päev päevalt leevendatakse erinevaid piiranguid ja elu hakkab tasapisi normaliseeruma. Avatakse kaubanduskeskused, muuseumid ja kirikud. See võib kaasa tuua haiguspuhangu teise laine. Kui tõenäoline üldse hetkel selline asi on? Mida enam inimesed liiguvad, seda suurem on ka võimalus nakkuse levikuks.

«Praegused leevendused ei tohiks mingit teist lainet kaasa tuua. Seda oleme näinud teiste riikide näitel, kes on sarnaseid meetmeid kasutusele võtnud,» arvas Kadai. «Siiski, hoolimata nendest leevendustest, peavad inimesed endiselt järgima kohusetundlikult endiselt kehtivaid reegleid. Sellisel juhul peaks olema ohutus tagatud. Haiged inimesed peavad ikkagi kodus olema ja mitte viibima kaubanduskeskustes või matkaradadel, kus teistega kokku võib puutuda.»

Üha enam räägitakse, et inimestel tuleks ikkagi rohkem kanda maski. Seda nii ühistranspordis kui ka peagi avatavates kaubanduskeskustes. Seda kinnitas ka Kadai, kes selgitas, et see on inimeste endi kaitseks. Riskigruppi kuuluvad isikud võiksid siiski kaaluda, kas neil on tõepoolest tarvis kaubanduskeskusi külastada.

Hooldekodud on olnud eriolukorras äärmiselt valvsa tähelepanu all ja enamik nendest püsinud suletuna väga pikalt. Peagi võib ka seal muutusi oodata, sest need on juba arutamisel. Inimesed võivad peagi kohtuda vabas õhus. «Külastuspiirangute leevendamise peale oleme mõelnud, sest seal on emotsionaalne ja inimlikfaktor väga tugev. Seal viibivad inimesed, kes soovivad lähedasi näha ja nendega rääkida ka päris elus, mitte ainult telefoni teel.»

Kultuuriministeerium valmistab ette dokumente kriisikomisjonile ja nendes arutatakse inimeste arvu üle avalikel üritustel. Terviseamet ei oska anda numbriliselt täpset arvu, mitu inimest võiks maksimaalselt üritustele kokku koguneda, sest kõik sõltub sündmusest. Näitena tõi Kadai, et inovaatilisest ideest, kus Saku Suurhalli parklasse plaanitakse autokino või autokontserti, siis sellisel juhul polegi piirangut tarvis.

«Sõltub tingimustest. Kui on piisavalt ruumi, kuhu inimesi hajutatult paigutada, siis võib seal rohkem inimesi olla, kuid eelkõige tuleb reegleid järgida,» nentis Kadai.

Tippsportlased saavad üha enam võimalusi sportimiseks, kuid on tavainimesi, kes on sisuliselt liikumatult püsinud peaaegu kaks kuud. Pole eriolukorra tõttu saanud üheski spordisaalis käia oma tervist parandamas. Terviseamet on sellest probleemist teadlik ja tunnetab inimeste kiusatust treenimise vastu.

«Mõistlik on nende leevendustega alustada järk-järgult ja arvestada tuleb, et kõik ei taastu koheselt. Sportimisvõimalused tasapisi juba avanevad, sest võib kasutada välijõusaale ja ka mõned sisejõusaalid avavad uksed,» pakkus Kadai, kes selgitas, et kõikide leevenduste puhul hinnatakse hetkeolukorda Eestis.

Peagi möödub eriolukorra algusest kaks kuud ja väljas on üha ilusamad ilmad. Inimesed soovivad üha enam väljas liikuda ja võib-olla muututakse laisemaks ka hügieeni osas. Kõik see annab võimaluse koroonaviiruse leviku kiirenemisele. Kadai selgitas, et kindlasti ei saa seda välistada ja võibki levik uuesti kiireneda, kuid märgid näitavad paremuse suunas. Siiski tuleb vähemalt ajutiselt võtma kehtivaid reegleid selliselt, et need võivadki alatiselt käiku jääda.

«Täna on tugev eeldus, et Covid-19 viirus käitub nagu teisedki koroonaviirused ehk levib ennekõike hooajaliselt. See võib näida ekslikult, et suvel ei olegi ägedaid ülemiste hingamisteede haigused. Neid on küll vähe, aga ikkagi olemas.»