Kadai: pole välistatud, et koroonaviirus levis eelmise aasta lõpus ka Eestis

Nii Prantsusmaal kui ka Rootsis on tõestatud, et koroonaviirus levis neis riikides juba eelmise aasta lõpul. Martin Kadai sõnul pole see eriti üllatav, sest hetkel, kui koroonaviirust alles hakati Hiinas põhjalikumalt uurima, reisiti üle maailma veel aktiivselt ning viirus levis koos inimestega.

Kadai peab võimalikuks, et koroonaviirus võis juba möödunud aasta lõpul ka Eestis levida. «See võimalus on olemas. Seda välistada ei saa, aga tõendeid meil loomulikult selle kohta ei ole,» ütles ta. «Mida me saame täna kindlasti kinnitada, on see, et mingisugust hälbelist või ebanormaalset haigestumust me ei tuvastanud ei eelmise aasta detsembris ega selle aasta alguses jaanuaris.»

Aga mis saab edasi ja kas koroonaviiruse levik langeb lõpuks nulli? Kadai vastas, et seda ei tea mitte keegi. Terviseamet on paika pannud kolm võimalikku stsenaariumit, millest tõenäolisem on see, et pandeemia lähima kahe aasta jooksul jätkub. «Aga see, kuidas ta kulgeb, seal on erinevad stsenaariumid. Väga suur tõenäosus on, et see haigus ära ei kao. Tõenäoline on, et ta taandub suveks, aga võib sügisel uuesti tulla,» rääkis Kadai.