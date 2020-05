Jüri Ratas: minu soov ei ole PPAd muuta naeruväärseks

«Saare rahvas on alates 4. maist saanud kodukohast lahkuda, kui neil on kehtiv sissekirjutus saarel. Selge, et selle reegliga on tekkinud saartele väga palju uusi sissekirjutusi, just lisa-aadressidena. Minu soov ei ole kindlasti politsei- ja piirivalveametit inimesi kai peal kontrollides naeruväärseks muuta, inimesed on leidlikud,» selgitas Ratas.

Peaministri sõnul tuleb leevendusmeetmetega siiski ettevaatlik olla, sest on suur oht haiguspuhangu tagasitulekuks. «Arvan, et praegu on tark lähtuda põhimõttest: parem karta kui kahetseda. Selge on see, et haiguspuhangust alguse saanud kriis on täna ka majanduses. Ja see kindlasti kestab kauem kui mõne kuu. Praegu me ei tea, kas ja millal tuleb haiguspuhang tagasi. Pigem tasuks võtta see suund, et haiguspuhang lööb majandust veel tugevamalt,» hoiatas Ratas.

Kasvav töötute arv ja töötasuhüvitise saajate hulk annab eriolukorra juhi sõnul signaali, et ühiskond vajab töötukassa toetusmeetmeid ka järgmistel kuudel. Probleemsemate regioonidena toob peaminister välja Harjumaa ja Ida-Virumaa. «Näeme, et töötute arv Ida-Virumaal on üles läinud, nii nagu ka Tallinnas ja Harjumaal. Ja see on minu meelest sisend, et Eesti ühiskond vajab jätkuvalt töötukassalt leevendust.»