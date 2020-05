Rene Kokk: inimeste toetamisel ei saa pikaajalisi kliimaeesmärke kõrvale heita

ELi riigipeade ja valitsusjuhtide videokonverentsiks 10. aprillil võttis Eesti valitsus vastu Eesti seisukohad Euroopa Liidu COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisist väljumise tegevuskava ja majanduse taaskäivitamise kava kohta. Eesti toetab investeeringuid transpordi- ja energiataristusse ning hoonete renoveerimisse, mis aitavad saavutada ELi kliimaeesmärke. Keskkonnaministeerium peab väga oluliseks investeeringuid hoonete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks, elektritranspordi, tuuleparkide, energia salvestuslahenduste arendamiseks ning elektrivõrkude sünkroniseerimisprojekti lõpule viimiseks. Kõiki neid investeeringuid on võimalik riigi poolt osaliselt rahastada ELi heitkogustega kauplemise süsteemi tuludest. Eesti riik on perioodil 2013–2019 saanud enampakkumistest tulu kokku ligikaudu 388 miljonit eurot.

ELi heitkogustega kauplemise süsteem on ELi kliimapoliitika üks alustalasid, mis on toiminud alates 2005. aastast. Tegemist on ELi ülese turupõhise meetmega energeetika- ja tööstussektori kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks, et liikuda Pariisi kokkuleppega 2030. aastaks püstitatud eesmärkide ning 2050. aastaks seatud ELi ülese kliimaneutraalsuse saavutamise suunas. Eesti kasvuhoonegaaside heide on alates 1990. aastast vähenenud enam kui 50%.