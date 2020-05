Tallinna Linnatransport sõlmis ühistranspordi suurima gaasihanke lepingu

Lepingule kirjutasid alla ühelt poolt Tallinna Linnatranspordi AS ja teiselt poolt ühistranspordi surugaasitankla hanke võitnud ühispakkujad, keda esindas Bioforce Infra OÜ,

Esimesed sada uut gaasibussi jõuavad Tallinna liiklusse tänavu suve lõpus.

TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul algab käesoleva aasta teisel poolel pealinna bussiliikluse üleminek keskkonnasõbralikele lahendustele ning järgneva nelja aasta jooksul uuendatakse suurem osa Tallinna bussipargist.

«Kuigi surugaasibussidele vajaliku gaasihanke lepingu sõlmimine viibis hankevaidluse tõttu ligi pool aastat, oleme teinud täna kõik selleks, et esimesed surugaasil sõitvad bussid jõuaksid linnatänavatele veel selle aasta hilissuvel,» kinnitas Boroditš.

Hankevaidluse venimise tulemusel on gaasiterminalide ehitamiseks jäänud lühike ajaraam ning selleks, et hilissuvel saaksid esimesed uued surugaasil sõitvad bussid liinile minna, tuleb luua ajutised tankimispunktid.

Riigihange surugaasi tarneks ning gaasitanklate ehituseks kuulutati välja läinud aasta juunis ning selle võitja selgus oktoobris, kuid Eesti Gaasi tütarfirma Bussitanklad OÜ vaidlustas hanke tulemused. «Tänaseks on kõik Eesti kohtuastmed tunnistanud TLT hanke õiguspäraseks ning kinnitanud avalikkusele, et viimastel aastatel TLT juhtimises ja hankesüsteemides läbi viidud uuendused on ausat konkurentsi hindavad ning korrektsed,» lausus Boroditš.

Hankelepingu tulemusel rajab TLT koostöös ühispakkujate Bioforce Infra OÜ, CNG Fuels LTD ja ICP Solutions OÜ-ga Kadaka tee ja Peterburi tee bussiterminalidesse biometaanipõhised gaasitanklad, kus järgneva kümne aasta jooksul varustatakse uusi surugaasil sõitvaid busse keskkonnasõbraliku kütusega. Hankelepingu maht on ca 80 miljonit eurot. «Tegemist on ühistranspordisektori suurima gaasilepinguga Eestis,» rõhutas TLT juhatuse esimees.

Bioforce Infra juhatuse esimees Henry Uljas ütles pärast lepingu allkirjastamist, et esimesed ajutised gaasitanklad valmivad eeldatavalt augustis, mil liinile jõuavad ka esimesed gaasibussid. «Alternatiivset tanklat kasutatakse kuni põhiterminalide valmimiseni ning need jäävad terminalide käivitamisel reservi ehk ajutisi tanklaid saab hiljem kasutada põhiterminali võimalike rikete korral,» ütles Uljas.

Ta lisas, et ajutised tankimisjaamad on mobiilsete seadmetega ja neid on võimalik lihtsa vaevaga liigutada ning vajadusel teises kohas üles panna. «Seadmed tarnime samadelt tootjatelt nagu põhiterminali puhulgi ning need võimaldavad busside kiirtankimist,» sõnas Uljas.