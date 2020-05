NULLPUNKT ⟩ Nordic Hotel Forumi juht: on oht, et mu elutöö läheb hingusele

Nii nagu paljud teised ettevõtete juhid, otsib ka Mägus alternatiivseid võimalusi, kuidas kriisiajal tulu teenida. Ühe lahendusena pakub ettevõte kontoriteenust. Neile, kes on väsinud kodukontoris istumisest ja vajavad vaikset keskkonda. «Saavad süüa, wifi ja ka toa,» ütleb Mägus, lisades, et sellega maja püsti hoidmiseks piisavalt siiski ei teeni.

Teise teenusena pakuvad nad veebikonverentside võimalust. Möödunud esmaspäeval toimus hotellis majandusalane konverents, mille esineja oli hotelli konverentsisaalis ja kuulajad kodudes-kohvikutes-kontorites veebi vahendusel. «Ega see meid lõpuks ei päästa,» ütleb hotelliärimees.

Nordic Hotel Forumi juht ja omanik Feliks Mägus oma koroonaviiruse tõttu tühjaks jäänud hotellis. FOTO: Andres Haabu

Mägusa sõnul on kõige suurem probleem, et ära on jäänud kõik plaanitud konverentsid, sest hotelli sissetulekust suure osa moodustavad konverentsidega kaasnev tubade ja toitlustuse müük.

Nüüd on ruumid tühjana seisnud enam kui kuu aega. «Siin oleks kindlasti pidanud täna olema täismajaga konverentsid. Ära jäävad ka festivalid, igakevadine Tallinn Music Week ja muud, mis meie majas on tavaliselt ka toimunud,» loetleb Mägus kahjusid.

​Turismisektor Eestis Turismimajanduse osatähtsus Eesti SKP-s on kaudseid mõjusid arvestades umbes 8 protsenti.

Umbes 4 protsenti kõigist hõivatutest Eestis töötab majutuse, toitlustuse ja reisivaldkonna ettevõtetes. allikas: majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Elutöö

Vee peal hoiab kogutud remondireserv. «Plaanisime järgmisel aastal alustada kapitaalremondiga, aga... Täna on pigem küsimus, kas jääme ellu, mitte kas suudame remonti teha,» ütleb 80ndatel hotelliäriga tegelema asunud Mägus.

Tallinna kesklinnas Hobujaama peatuse vahetus läheduses asuv Nordic Hotel Forumis on 267 tuba. «Palju meil täna inimesi on?» küsib Mägus administraatorilt. «Seitse tuba on täna täis,» saab ta vastuseks. Selline seis oli Mägusa sõnul terve aprillikuu – keskelt läbi 2,6 protsendiline täituvus.

«Peaks olema 65-protsenti tubadest täis. Kui me eelmise aasta sama perioodi jooksul olime käivet teeninud 450 000 eurot, siis sel korral 21 päevaga 10 000 eurot,» ütleb ta.

Olukorra teeb Mägusa sõnul keeruliseks ka asjaolu, et enamuse nende klientuurist – 95-protsenti - moodustavad välismaalased. «Piirid on jätkuvalt kinni. Eksperdid räägivad, et rahvusvaheline turism ei taastu nii pea. Ja kuna on üleskutse jätkuvalt püsida kodus, siis pole Eesti inimesi. Sellepärast on näha, et restoran on tühi,» ütleb Mägus hotelli restorani laudade vahel kõndides. «Täna peaks siin olema umbes sada inimest ikka einestamas.»

Köögis siiski kaks inimest toimetavad. «Tavaliselt on meid 12. Mina peaksin üldse kontoris praegu uusi tooteid välja mõtlema,» ütleb kokk.

Nordic Hotel Forum Töötajaid: 120

Käive: 8,6 miljonit

Tubade arv: 267

2019. aastal külastanuid: 100 000

Kõige raskem päev

Mägus tõdes, et on pidanud inimesi koondama. «Meil on 120 töötajat. Neist kuni 80 ilmselt tuleks koondada,» ütleb ta. See on mehele raske teema, sest paljud töötajatest on talle vanad, aastakümneid tuttavad, sõbrad.

Tänaseks päevaks on koondatud kümme inimest, kuid Mägusa sõnul tuleb koondamisi lähitulevikus kindlasti veel.

«Oleme 10-12 aastaga loonud väga hea meeskonna ja väga hea toote. Teinud elutöö ja nüüd on väga suur oht, et see läheb hingusele. See on minu kirg. Need on minu head kolleegid, kellega pean neid keerulisi plaane tegema. See on hingeliselt ka väga keeruline,» räägib ta pilk maas.

Küsimusele, kuidas ta praegusel raskel ajal magab, vastab Mägus kõhklevalt. «Oeh... Erinevalt. Pigem mitte. Muret on palju. Murega on niimoodi, et vahel ei maga üldse. Eks see oleneb sellest ka missugused on järgmise päeva tegevused,» räägib ta avameelselt.

«Kõige raskem päev oli koondamisteate tegemine. Ja selleni jõudmine. Oli palju mõtlemist ja võttis aega. Ja siis nende reaktsioonide saamine oli väga raske,» ütleb Mägus.

Mägusa sõnul on järgmised kuus kuud hotelli jaoks kriitilised ja kõige mustema stsenaariumi järgi võib hotell oma uksed üldse sulgeda. «Kui erinevad osapooled piisavalt paindlikud pole - pangad, rendile andja, töötajad, teenusepakkujad, kliendid - siis üle poole aasta välja ei vea.»