Tarbijakaitse lõpetas Lastefondi reklaamide suhtes menetluse

Lastefond teatas eie õhtul sotsiaalmeedias, et TTJA andis aega reklaamide kõrvaldamiseks esmaspäeval kella 9ni. Täna täiendas Lastefond postitust ja teatas, et TTJA lõpetab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kampaania suhtes menetluse.

Menetluse lõpetamise teates öeldakse, et hoiatus koostati ametisse saadetud pöördumistele tuginedes ja, et selliste hoiatuste tegemine on ameti tavapärane tegevus riikliku järelevalve teostamisel, teatas Lastefond.

Lastefond teatas varem, et TTJA peab reklaami, milles lapse nägu katab triipkood, vastuolus heade kommete ja tavadega, sest kujutab last toote või asjana.

SA Tartu Ülikooli Lastefond selgitas sotsiaalmeedias, et reklaamis kujutatud fototöötluse puhul on tegemist visuaalse metafooriga – triipkoodi kui visuaalse kujundi abil öeldakse midagi muud kui selle otsene tähendus.

«Tavapäraselt alustame menetlust kaebuste asjaolude uurimisega, nii ka seekord. Me pöördusime SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi poole selgituse saamiseks, et küsida teise osapoole arvamust. Oma pöördumisega andsime teisele poolele võimaluse selgituste andmiseks, et alles seejärel teha lõplik otsus. Täna saame öelda, et oleme nende selgitused kätte saanud ning meie jaoks on need piisavad menetluse lõpetamiseks,» märkis Väät.