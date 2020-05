Viljar Lubi: osa ettevõtete maksejõuetuks muutumine oli ennustatav

Riigikassa on Kredexile ülekande teinud. «Kredexi meetmed on juba varem lahti olnud, seda juba kriisi algusest. Lihtsalt nüüd on ka spetsiaalselt kriisi ajal tehtud lisatoetused võimalikud, mis puudutavad turismisektorit ja mikroettevõtteid,» selgitas Lubi.

Kaubanduskeskuste avamine suurendab inimeste tarbimist ja turgutab sisemajandust. See võib olla inimeste suur abikäsi ettevõtjatele. Siiski pole kõik poed võimelised enda uksi enam avama ja olukord on üsna täbar. Mitmed ettevõtted kohanesid äärmiselt kiiresti tekkinud olukorraga ja kaupa müüdi veebi vahendusel ning ka Lubi tunnistas, et enne oli e-kaubandus Eestis üsna marginaalne ja usub, et paljud inimesed hakkavadki eelistama e-kaubandust päris kaubamajale. «Seda oli arvata, et osa ettevõtteid muutub maksejõuetuks, kuid nende asemele tulevad kindlasti ka uued. Väga oluline oli ettevõtete jaoks ka e-kaubanduse suur kasv ning sealt said nad majanduslikult hea tõuke,» rääkis Lubi.

Inimesed, kes said töötukassalt palgahüvitist, kuid hüpoteetiliselt peaks nende tööandja pankrotti minema, siis kuidas üldse käituda sedasi? Lubi jäi täpsed andmed üleminekult palgahüvitiselt töötuhüvitisele puuduvad ja seetõttu ta midagi spekuleerima ei hakka.

Inimestel tekkis palju küsimusi Bolti toetamise kohta Eesti riigi poolt. Teised sarnased ettevõtted jäid kas sootuks ilma toetuseta või piirdusid vähemaga. «Bolt kuulus nende ettevõtete hulka, kes kvalifitseerusid töötukassa meetmete saajaks. Ta on täpselt nagu iga teine tööandja, lihtsalt väga suur ettevõte. Seda seostatakse ainult taksoteenusega, kuid neil on ligi 500 väga kõrgelt tasustatud ja arendatud töökohta, kus keskmine palk on oluliselt kõrgem kui Eesti keskmine,» arvas Lubi, kes kinnitas, et Bolt kuulub suuruselt 30 enim makse maksva ettevõtte hulka Eestis.