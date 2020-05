Riskimaatriks ⟩ Terviseamet avaldas piirangute leevendamise riskihinnangu

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuhi dr Arkadi Popovi sõnul on soovitav eelistada üritusi ja tegevusi õues, kuna kinnises ruumis on riskirühmad suuremas ohus. «Covid-19 nakkuse vältimiseks on distantsi hoidmine väga oluline ja lähemal kui kaks meetrit ei tohiks võõrale inimesele üle 15 minuti olla,» lausus Popov.

«Paneme südamele, et kõik nakkushaiguse sümptomitega inimesed püsiks kodus ja need, kes tunnevad end tervena, peaksid ringi liikudes kinni kõigist ohutusnõuetest. Kuigi oleme teinud juhise, mis aitab planeerida gruppides kokkusaamisi, soovitame hoida suhtlusring võimalikult kitsas, sest erinevate inimestega kohtudes nakatumise risk suureneb,» rõhutas Popov.

Riskide hindamise juhendis on eraldi ohutasemed eri vanuses inimestele ja riskirühmadesse kuuluvatele inimestele. Maatriks annab ka vastuse küsimusele, millal on otstarbekas kasutada maski.

Riskimaatriksis tuuakse välja, milliseid ennetusmeetmeid tuleks rakendada. FOTO: Terviseamet

Näiteks on madala riskiga vabaõhuüritus üksteist mitte tundvale 10-liikmelisele grupile vanuses 7-65 aastat. Kuni 30aastastele on madala riskiga siseruumides toimuvad üritused üksteist mitte tundvale 10-liikmelisele grupile.

Keskmise riskiga, kus terviseamet soovitab täiendavate ennetusmeetmete kasutamist, on Vabaõhuekskursioon viiele 65+ vanuses inimesele, kes usaldavad üksteist tervisliku seisundi osas.

Mida aga ei soovitata korraldada, kuna see on väga kõrge riskiga on muuseumikülastus kümnele 65+ vanuses inimesele, kes ei tunne üksteist.

Üle 65-aastase inimesele on risk keskmine, kui ta hoiab alla kahe aastast last, kes on nähtavalt terve. Lapsele on selles olukorras risk madal nakatuda.

Maatriksi lähtekohad:

Covid-19 on piisknakkushaigus.

SARS-CoV-2 levib inimeselt inimesele aevastamisel ja köhimisel ning saastunud pindade ja pesemata käte kaudu.

Nakatumine toimub eelkõige kinnistes ruumides ja/või lähikontaktis (kauem kui 15 minutit lähemal kui 2 meetrit).

Viirusest on mõjutatud eelkõige vanemaealised ja riskirühmad.

Riskirühma kuuluvad:

65+ vanuses inimesed

kroonilisi kopsuhaigusi (sh astmat), diabeeti (suhkruhaigust), maksahaigusi, neeruhaigusi (sh neerupuudulikkust), südame- ja veresoonkonna haigusi ja immuunpuudulikkust põdevad inimesed olenemata vanusest

Ennetusmeetmed!

Haigena püsi kodus

Hoia distantsi ja võimalusel hajuta gruppe

Ära ole üle 15 minuti võõrale inimesele lähemal kui 2 meetrit! Kui see pole võimalik, kaalu maski kandmist

Hoia suhtlusring võimalikult kitsas, erinevate gruppidega kohtudes nakatumise risk suureneb

Pese sageli käsi, sest haigus levib ka pesemata käte kaudu

Kui kätepesu võimalust ei ole, kasuta desinfitseerijat

Kata köhides ja aevastades suu ühekordse taskurätiga, viska see kohe pärast kasutamist ära ja pese kohe käed

Mask on täiendav ennetusmeede:

soovituslik rahvarohketes siseruumides, ühistranspordis, kaubanduskeskustes jne;

kui kohtud 65+ või riskirühma inimesega

alla kümne aastastel lastel ei ole soovitav maski kanda

kanna tervishoiu- ja hoolekandeasutustes, lähtudes asutuste sisekorraeeskirjadest

Kanna maski õigesti, see peab katma nina ja suu

ühekordsed maskid tuleb märgumisel välja vahetada, visata prügikasti ja pesta või puhastada käed

riidest maski tuleb pärast igat kasutuskorda pesta

Kohtumisi planeerides: