Kohus: ministeerium peab Vana Baskini Teatri toetamist uuesti vaagima

Halduskohus leidis, et etendusasutuse seadusest ei tulene sellist õiguslikku alust, mis annaks kultuuriministrile õiguse otsustada toetuse jagamise põhimõtete üle. «Seaduse tasandil on paika pandud põhimõtted, mida arvestatakse etendusasutustele toetuste määramisel. Seega on ministri otsustuspädevus selles küsimuses piiratud seadusega. Kohtu hinnangul kehtestas kultuuriminister mullu 29. mai käskkirjas nimetatud kriteeriumid ilma volitusnormita ehk ilma õigusliku aluseta ning seetõttu on käskkiri hindamiskriteeriumite määramise osas õigusvastane,» selgitas kohus.