Ratas Saaremaal: kriis on seljatatud, keskendugem nüüd tulevikule

«Koroonakriis on ühel või teisel moel mõjutanud kõiki Eestimaalasi. Eriti valusalt puudutas see saarlasi, kellest 26 pidid võitluses haigusega jätma oma elu. Kuigi raskused pole veel läbi, on nüüd käes aeg keskenduda tulevikule ning hakata tegelema sotsiaalsete ja majanduslike väljakutsetega,» sõnas Ratas.

Saarte ettevõtjatele on kriis mõjunud raskelt, seepärast on riigipoolne tugi olukorra normaliseerumiseks Ratase sõnul äärmiselt oluline. Majandusmeetmete paketiga on saarte turismisektori toetamiseks eraldatud miljon eurot, mikro- ja väikeettevõtetele toetatakse 500 000 euroga, kohalike omavalitsuste tulubaasi toetamiseks on ette nähtud üks miljon ning investeeringuteks kolm miljonit eurot.