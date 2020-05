Tanel Kiik: kriis kui selline kestab paratamatult kogu suve

Kriis mõjutab Kiige sõnul majandust ja ühiskonnaelu ning pigem arvestatakse võimalusega, et kriis naaseb: «Küsimus on selles, kas ta suvel üldse ära kaob või jääb vaikselt hõõguma».

Sotsiaalminister viitas valitsuse senistele otsustele: «Kui me oleksime lasknud viirusel vabalt möllata ja oleksime lasknud inimestel nakatuda, siis me võime enam kui kindlad olla, et nii nagu vajas abi Saaremaa ja Kuressaare haigla, oleks abi vajanud kõik Eestimaa haiglad ja meil oleks tekkind oluliselt rohkem nii erinevaid tervisekahjustusi, surmaga lõppenud juhtumeid ja samamoodi oleks tegelikult selle mõju olnud majandusele ja ühiskonnaelule märksa laastavam kui ta praegu oli.»