Tänavu jäävad avalikud jaanipeod ära

«Kuna meil siin platsi peal on olnud jaanipäev 500-1000 osalejaga, siis seda ilmselgelt korraldada ei saa. Ja mis nüüd sellesse lõkkesse puutub, siis see on oluline, et inimesed toovad oma talgumaterjali, aiakoristusmaterjali - kõike siia,» rääkis Palivere aleviseltsi liige Andrus Eilpuu ERR-ile.

«Kui ta jaanilaupäevaks siia seisma jääks, siis pannakse ta jaanilaupäeval kellegi poolt põlema niikuinii. Ja ükski külaselts ei hakka, ma arvan, jaanilaupäeval patrullima ja kätt ette hoidma siin. Pigem teha see kontrollitult ära. Praegu meil on plaan see kuu lõpu poole vabatahtliku kohaliku tuletõrjega,» lausus Eilpuu.

Igal aastal süüdatakse jaaniõhtul või sellele järgneval päeval Eesti kogunemisplatsidel sadu lõkkeid. Väiksemaid tulesid pole arvatavasti keegi üle lugenudki. Näiteks veebilehel Jaanituled.ee on kirjas 32 tulekohta üle Eesti. Eestimaa jaanitulede lehel on poolsada lõket. Võib arvata, et jõude jaanilõkkekuhje on Eestis kõikjal.

Päästeameti sõnul pole kohustust jaanilõkete kuhilaid ette ära põletada. Kui aga kohalikud leiavad, et nii on turvalisem, võib seda siiski teha.

«See on tõepoolest üks lahendus. Kui soov on see ära põletada varem, et jaaniõhtul kellelgi kiusatust ei tekiks, siis tõesti, kui vabatahtlikud päästjad piirkonnas appi tulevad ja olukorra turvaliselt ära lahendavad, siis see on tõesti üks võimalus,» ütles päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe ERR-ile.

Andurs Eilpuu kahtlustab, et suurte jaanitulede ärajäämine tekitab hulganisti väiksemaid tulesid, see aga võib kohalike vabatahtlike pritsimeeste võimekuse proovile panna. Et nii ei juhtuks, soovitab päästeamet veepangesid käepärast hoida ja lõkkel silm peal hoida.