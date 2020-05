Kiik: riik saaks kriisiabi pikendada maksimaalselt juulini

Kiige sõnul ei tohiks riik ettevõtjatele signaale anda, et näiteks veel novembris kaetakse mingeid kulusid.

«Täna selliseid otsuseid tõesti teha ei saa. Eeskätt kui me räägime siin pikendusest, me tõesti räägime siin juunikuust, juulikuust. Aga need otsused saame teha mai keskpaigas. Kui me tahame teha veel täiendavaid meetmeid, täiendavaid toetusi, hüvitisi, siis selleks on vaja minna muutma seadusi,» ütles Kiik.

Sotsiaalministri sõnul on küsimus on selles, kas pikendada töötukassa toetusmeedet praegustel tingimustel või laiendada seda veelgi enam pihta saanud ettevõtetele.

«Näiteks öeldes, et käibe langus peab olema mitte 30 vaid 50 protsenti. Samamoodi on võimalus muuta hüvitatavat mahtu. Praegu on ülempiir 1000 eurot, võime seda allapoole tuua, et meedet saaks kauem rakendada. Lisaks on palju ettepanekuid nii-öelda sektoripõhisele lähenemisele,» lausus Kiik.