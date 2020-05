Keskkonnakomisjon saatis jäätmeseaduse eelnõu esimesele lugemisele

Keskkonnakomisjoni esimehe Erki Savisaare sõnul vajavad jäätmekäitluse korraldamisega seotud probleemid kompleksset lahendamist. «See on seotud jäätmete liigiti kogumise, laiendatud tootjavastutuse, jäätmete tekkimise vältimise ja kohaliku omavalitsuse üksuste kohustustega,» ütles Savisaar pressiteates.

Ta lisas, et vaja on täpsustada ka riigi jäätmekava nõudeid ja meetmeid ning tõhustada jäätmete ringlussevõttu ja taaskasutamist.

«Eelnõu järgi on KOV-i territooriumil võimalik teha erandeid jäätmete liigiti kogumisest vaid teatud tingimustele vastavuse korral ning need erandid koos põhjendustega kehtestab KOV jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri,» märkis Savisaar.

Keskkonnakomisjoni aseesimees Yoko Alender märkis, et vaja on karmistada jäätmete prügilatesse ladestamise nõudeid. «Prügilasse ei tohiks ladestada jäätmeid, mis ei ole läbinud töötlemist. Samuti ei peaks prügilasse viima jäätmeid, mis on juba kogutud liigiti korduskasutamiseks ja taas ringlusse võtmiseks,» ütles Alender.