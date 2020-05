Fotod ⟩ Balti välisministrid saavutasid piiride avamise reeglites üksmeele

«Balti riikide omavaheline piiride avamise otsus on oluline samm COVID-19 kriisist väljumise protsessis,» ütles välisminister Urmas Reinsalu. «Piiride avamine saab toimuda kõigi kolme riigi viiruse levikut puudutavate tervisenäitajate alusel, mis on sarnased ja näitavad selgelt viiruse leviku peatumist ja seni võetud piirangute toimimist,» lausus Reinsalu, lisades, et tal on hea meel, et saame taasalustada piiravate meetmete leevendamist naabrite vahelise koordinatsiooni alusel, ning võimaldada Balti riikide elanikele kolme riigi vahel vabalt liikumist. «Oleme selleks Läti ja Leeduga kokku leppinud seda otsust saatvate tingimuste üldist raamistikku määratleva kolmepoolse vastastikuse mõistmise memorandumi ning kavatseme selle Balti kolleegidega ühiselt allkirjastada juba sel reedel.»