Prokuratuur taotleb mehe tapnud kaksikute vahistamist

Teade tulistamisest laekus politseile teisipäeval kell 18.11. Väljakutse peale käivitati operatsioon, millesse kaasati lähedal asunud patrullekipaažid, kiirreageerijad ning eriüksus K-komando. Kuna korrakaitsjatel polnud teada, mis olukord talumajas valitseb, suleti esmalt kõik ümbritsevad teed ja ligipääsud, et vältida ohtu teistele inimestele. Politseinikud leidsid sealt eest 59-aastase mehe, keda oli tulistatud jahirelvast ja kes suri sündmuskohal.

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja ütles, et 59-aastase mehe tapmises on kahtlustatavatena kinni peetud kaks 53-aastast meest ning prokurör taotleb hetkel kogutud info pinnalt kohtult ka kahtlustatavate vahistamist. «Tegemist on kaksikvendadega, kellest ühele kuulus esialgsetel andmetel ka relv millest tulistati,» lausus Kaldoja.