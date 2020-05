Kadai: kui juunis pole haigestumisi, siis on juulis kõik koroonast paranenud

Eestis on saabunud olukord, kus teateid haigestumistest tuleb üha vähem, ööpäevas üksikud juhtumid. Seda kinnitas ka Kadai ERRile, et olukord on paranenud ja peagi võib loota täielikku paranemist.

«Õnneks saab rääkida sellest, et haiglaravil patsientide arv on jätkuvalt langustrendis. Selle haiguse puhul haiglaravi vajadus reeglina tekib teatud ajalise viitega, me räägime näiteks nädalasest viitest. Tuleb arvestada, et seda efekti haiglaravil me näeme kindlasti vähemalt kahenädalase viitega või isegi kolme-neljanädalase viitega. Prognoosime praegu, et kui juunikuuga teadaolev haigestumine puudub, siis juulis me võiksime rääkida sellest, et haiglaravil ei viibi enam ühtegi Covid-19-postiivet patsienti,» selgitas Kadai.