Päästeamet ja politsei käivitavad suuroperatsiooni karude tabamiseks

Täna hommikul kell 9.02 said päästjad väljakutse Tallinnas Haabersti linnaossa, kus terviserajal oli nähtud karusid. Hetkel on Vabaõhumuuseumi piirkonnas ja Rannamõisa teel liikuvad karud endiselt kinni püüdmata. Päästeamet koostöös politseiga käivitavad täna õhtul orienteeruva algusega kell 19 operatsiooni karude tabamiseks. Kohal on ka loomaarst ning eesmärgiks on karud uinutada.