Tallinnasse sattunud karud nurjasid veiste toomise Pirita jõe äärde

«Võib öelda nii, et Tallinna tulnud kolm karu nurjasid meie plaani, et juba tänasest hooldaksid Kõrkja saare rohumaad veised,» ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. «Nimelt on veiste peremees olnud neljapäeva hommikust saati seotud karude tabamisega Rocca al Mare kandis ning seetõttu pole olnud võimalik tegeleda loomade transpordiga Piritale.»