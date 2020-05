Mölder: enne sügist me kindlasti hädaolukorraseadust muutma ei hakka

«Mis puudutab hädaolukorra seaduse muutmist, siis seda hetkel plaanis ei ole. Mis puudutab nakkushaiguste tõrje seadust, siis oleme seda korduvalt väljendanud, et selle teema juurde võiks tulla sügisel tervikuna tagasi, et näha, kus need kitsaskohad veel on, mis lappimata jäid siin kiires tervikprotsessis,» selgitas Tõnis Mölder ERRile.