Vabaerakond: ametite liitmine ei taga keskkonnahoidu

Peeter Liinsoo toob näite. «Looduskaitseseadus ütleb, et lindude pesitsemise ajal ei tohi neid häirida. Banaalne, aga kui leiad metsas linnupesa, siis sa ei tohi selle peale hingata, sest lind võib pesa maha jätta. Kui metsaomanik esitab teatise, et ta tahab metsa raiuda, siis amet saab selle loa peatada, öeldes, et see luba ei ole seaduslik. Kui amet seda ei tee, siis seda aktsepteeritakse,» lausub ta. «Tibusid loetakse sügisel, aga kuidas me neid loeme, kui me kevadel munad ära hävitame?» küsib Liinsoo.