Rootsi peaepidemioloogi nõunik karjaimmuunsusest: «me ajame õiget asja»

Ajakirjaniku küsimusele kas see aitab riiki viirusega elada vastab Johan Giesecke jaatavalt ning lisab, et see saabub kuu või kahe pärast ning ebaõnnestumist ei tule. «Kõik juba lähenevad Rootsi mudelile. Taani, Norra, Soome lähenevad...Nad imiteerivad Rootsit,» lausub Giesecke, kelle sõnul see on ainus viis, kuidas ühiskonna sulgemisest välja tulla.