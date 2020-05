Haabersti avas linnaosa mänguväljakud ja spordiplatsid

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et linnaosa mänguväljakud ja spordiplatsid on taas avatud ning ootavad kõiki huvilisi mängima ja sportima.

«Enne avamist lasi linnaosavalitsus põhjalikult pesuvahendiga puhastada kõik mänguväljakud, spordiplatsid kui ka koerte jalutusväljakud,» ütles Hanimägi. «Linnaosavalitsuse tellimusel käib hetkel veel mänguväljakutel liiva sõelumine, kuid ka need tööd saavad lähipäevadel lõpetatud.»

Järveotsa mänguväljak on taas avatud!

Vaatamata sellele, et kõik mänguväljakud ja spordiplatsid on linnaosas nüüd taas avatud, kutsus Hanimägi nende kasutamisel siiski hoidma omavahelist distantsi ning jälgima isiklikku kätehügieeni. Samuti tuletas linnaosavanem meelde, et haigena tuleb püsida kodus ning palus haigena linnaosa mänguväljakuid ja spordiplatse mitte külastada.