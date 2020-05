Jõusaaliketid avavad esmaspäevast taas uksed

Eesti suurim spordiklubide kett MyFitness teatas klientidele, et avab spordiklubid esmaspäevast suviste lahtiolekuaegade järgi. Klubi märgib, et on paigaldanud põrandatele vahemaa hoidmist abistavad markeeringud ning tõstab koristustööde sagedust. Rühmatrennides on piiratud osalejate arvu ning ühtlasi on lisatud tunniplaani senisest lühemad treeningud.