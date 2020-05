Tallinna Keskturul ei alga ehitamine enne sügist

Seni jätkub turul kauplemine vana moodi. Tallinna kesklinna vanema asetäitja Anu Aus rääkis Vikkeraadio saates, et seni kuni läbirääkimised planeeringu üle lõpevad ja kogutakse kokku kõik arvamused, tegutseb turg seal endiselt edasi.

«Kui viimased märkused on saanud selgeks, siis edastatakse lähiajal arvamuste ja kooskõlastuste saamiseks detailplaneering teistele linna ja riigiasutustele. Esmalt sõlmitakse Tallinna keskkonna- ja kommunaalametiga haldusleping avalikult kasutatavate teede, haljastuse ja tehnovõrkude väljaehitamiseks ning seejärel on võimalik esitada detailplaneering alles Tallinna linnavalitsusele vastuvõtmiseks,» ütles Aus.

«Seetõttu ei oska hetkel öelda, kui kaua see võib aega võtta - just kooskõlastusring linna ja riigiasutustega. Kui sealt tuleb veel kommentaare ja märkusi, siis on vaja ka nendega tegeleda ja see võtab ka aega,» selgitas Aus, lisades, et vahele tuleb ka suvi, millal linnavalitsuse istungeid ei toimu.

Tema sõnul tähendab see, et kevad ja suvi jääb turg tegutsema nii nagu ta praegu on. Ning kui ka ehituseks läheb, siis on omanik kavandanud etapiviisilist arendamist.

«See on äärmiselt oluline praegustele kauplejatele. Et nad saaksid seal ka ehituse käigus kauplemisega edasi tegeleda ja et neil klientuur säiliks,» leidis Aus.