TLT: säilitame ühissõidukites ettevaatuse

TLT ASi juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul tagasid kriisis rakendatud meetmed nagu ühissõidukite esiukse sulgemine, juhtide poolt piletimüügi lõpetamine ja juhikabiini taha turvatsooni loomine töötajate ohutuse. Ühissõidukite pidev desinfitseerimine ning täismahus sõidugraafiku säilitamine aga vähendasid nakkusohu ühistranspordi kasutajatele. «Eriolukorra leevenedes meie vastutus ohutuse tagamisel pigem kasvab, sest sõitjate lisandumine loob eelduse tihedamaks kontaktiks inimeste vahel. Just sellepärast jäävad meie poolt kasutusele senised turvameetmed ning palume säilitada ühistranspordis ettevaatus ning hoiduda lähikontaktidest,» selgitas Boroditš.

TLT AS tuletab meelde, et lisaks nakkuse vältimisele tuleb järgida ka tavapäraseid ühistranspordi kasutamise reegleid. Sõidu ajal on mõistlik leida endale istekoht või hoida kukkumise ärahoidmiseks kinni käsipuust. Tähelepanelik tuleb olla eakate ja laste suhtes, pakkudes neile võimalusel istekohta. «Kuigi oleme karantiiniajal sotsiaalsest suhtlusest võõrdunud, tuleks head tavad ja käitumisreeglid ühistransporti tihedamalt kasutades taas meelde tuletada,» soovitas TLT ASi juhatuse esimees.