Haaberstis leevendati lahutusekibedust sõnnikuhunnikuga

«Hetkel on vaikus majas ja ma loodan, et sellega asi ka piirdub,» ütles mupo Haabersti piirkonna peainspektor Talehh Gusseinov. «Imestama pani aga niivõrd operatiivne tegutsemine – esimesest kõnest ja lubadusest probleem tekitada, kuni selle hetkeni, et plats puhtaks sai, kulus vaid paar tundi. Kui meie inspektorid kohapeale olukorraga tutvuma läksid, oli idüll täielik – päike säras ja teel polnud kübetki mustust. Järelekontrolli teostanud inspektorid arvasid algul, et olid aadressiga eksinud,» rääkis peainspektor.