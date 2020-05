Suri Uno Ugandi

Ta oli aastatel 1977–1989 NLKP liige; 18. septembrist 1991 on ta Keskerakonna liige. Ta on olnud Eesti Arstide Liidu volikogu liige ja revisjonikomisjoni esimees. Ta oli Järvamaa Rahvarinde asutajaid ja aastatel 1988–1990 Järvamaa Rahvarinde eestseisuse juhataja, samuti on ta olnud Rahvarinde volikogu liige. 1992. aasta Riigikogu valimistel kandideeris ta samuti Riigikogusse (valimisliidu Rahvarinne nimekirjas, 8. ringkonnas (Järvamaal ja Lääne-Virumaal)), kuid ta ei osutunud valituks.