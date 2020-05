Võimuliit asus erakondade rahastamise järelevalve komisjoni likvideerima

ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul ei selgu ei eelnõust ega seletuskirjast, millist probleemi lahendama asutakse. «Seetõttu on raske mul öelda, millised need varjatud motiivid võivad olla. Minu küsimus on see, kui öeldakse, et järelevalve on oluliselt paranenud kümne aasta jooksul ning teises kohas on kirjas, et on vaja suurendada professionaalsust. Selleks on vaja teha mingi uuring või analüüs, milles praegune ebaprofessionaalsus seisneb,» tõstatas Tarand küsimuse.