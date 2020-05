40 aastat tagasi sündis Academia Journalistica aukoodeks

«Kevadel 1980 hakkasin lõpetama Tartu Ülikooli eesti filoloogina ajakirjanduse eriharus. Minust aasta hiljem tulijad said diplomile märke, et on õppinud žurnalistikaosakonnas. Vahet meil siiski ei olnud, sest kõik olime saanud muu hea ja parema hulgas kaasa Juhan Peegli õpetuse,» meenutas Tartu Postimehe ajakirjanik Raimu Hanson.

Tema sõnul ühendas neid seegi, et nad andsid 19. mail 1980 aulas allkirja ühele lihtsas sõnastuses 13-lauselisele dokumendile, mida nimetatakse Academia Journalistica aukoodeksiks. «See oli ülev hetk!» tõdes ta.

Aukoodeksile samuti alla kirjutanud Postimehe peatoimetaja Mart Raudsaar lisas, et dokumendil on olemas ka kõikide varasemate tudengite allkirjad. «Näed neid kõiki varasemaid lende ja saad aru, et jätkad olulist ja tähtsat traditsiooni, mis ei ole mitte moe pärast, vaid millest on kasu ühiskonnale ja rahvale,» lausus Raudsaar.

Olemuselt on Academia Journalistica aukoodeks ajakirjanikele kui Hippokratese vanne arstidele.

Raudsaar ütleb, et koodeks tabas asjade olemust juba enne päris ajakirjanduskoodeksi vastuvõtmist 1998. aastal.

«Praegugi tundub see viimse täheni õige ja kohane, see on aegadeülene, tõelise ajakirjaniku ainuõige elamise ja käitumise juhend,» lisas Hanson.

Academia Journalistica aukoodeks:

1. Ma ei unusta, et selle järgi, milline olen mina, otsustatakse, milline on Academia Journalistica.

2. Ma ei tee ajakirjandust endale ega ülemustele, vaid oma rahvale.

3. Ma kaitsen oma tegevusega avalikkust ja tõde.

4. Ma ei propageeri neid väärtusi, mida ma ise õigeks ei pea.

5. Ma püüan enne avalikku sõnavõtmist jõuda asja juurteni.

6. Ma võitlen tardumuse vastu ajakirjanduses ja elus.

7. Ma ei pea ausaks millegi tegemist karjääri pärast.

8. Ma ei õienda ajakirjanduse kaudu isiklikke arveid ega taotle omakasu.

9. Ma suhtun oma loo kangelasse kui inimesse, mitte kui materjali.

10. Ma austan mitte ainult enda, vaid ka teiste õigust isiklikele arusaamadele.

11. Ma hindan nii enda kui teiste aega.

12. Ma aitan Academia Journalistica liikmeid.