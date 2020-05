Südamekodud: hooldekodude külastuspiirang peab kehtima vähemalt juulini

Kukk nentis, et kuna hooldekodude külastamiskeeld kehtestati 12. märtsil, on inimlikult mõistetav, et lähedased ja hooldekodudes viibivad eakad soovivad esimesel võimalusel kohtuda, kuid peab arvestama, et viirus pole Eestist veel kuhugi kadunud. Samal ajal on üldised piirangud koos eriolukorra lõpuga 18. maist leevenemas või kadumas, näiteks võib välistingimustes teha saja inimesega üritusi ning juuni algusest avanevad spaad. «Seda kõike arvestades on äärmiselt suur tõenäosus, et nakatumiste arv hakkab kasvama. Loodan, et see pole niivõrd suur, et tuleb üldiseid piiranguid jälle kehtestama asuda,» rääkis Kukk.