Riigikohtunik: otsus RB planeering kehtestada jääb valitsuse teha

Riigikohus teatas teisipäeval, et rahuldas osaliselt keskkonnaühenduste Avalikult Rail Balticust (ARB) ja Eesti Looduskaitse Seltsi kassatsioonkaebuse ning tühistas Rail Balticu trassi Pärnu maakonnaplaneeringu trassilõikude 3A, 4A ja 4H osas. Harju ja Rapla maakonnaplaneeringud jäid jõusse.

Pilving rääkis teisipäevasel pressikonverentsil, et kuna Natura eelhindamine ei välistanud olulist mõju linnualale, oleks pidanud toimuma ka põhjalik Natura hindamine. Riigikohtunik lisas, et kavandatav raudtee kulgeks mööda 13 Natura alast ning kõigil teistel juhtudel hindamine ka tehti. Kui Luitemaa linnuala kõrvale jätta, siis muid otseseid õiguslikke vigu planeeringus ei esinenud.

Pilvingu sõnul saab puuduoleva hinnangu aga ka tagantjärele ilma juriidiliste takistusteta ära teha. Isegi kui selgub, et ebasoodsat mõju linnuliikidele välistada ei saa, ei tähenda see riigikohtuniku sõnul, et raudteetrassi ei tule. Nimelt võib valitsus avalikkuse jaoks esmatähtsatel ja erakordselt tungivatel põhjustel maakonnaplaneeringu ikkagi kehtestada.