ERJK asejuht Kaarel Tarand: peaminister, miks te andsite korralduse eelnõu ette valmistada?

Mis on need käimasolevad menetlused, mis võinuks praegu ajendada Keskerakonda, kui te ütlete, et nemad on selle eelnõu taga, teie meelest seda muudatust tegema?

Siin on meil üks pikk ja kaua kestnud komisjoni seisukohalt ammu lõpule viidud menetlus ja nimelt küsimus erakonna ebaseaduslikust rahastamisest osaühingu Midfieldi ja Paavo Pettai kaudu. Seal me oleme ju ammu kõik need kuluarved ja tšekid ühekaupa kokku lugenud ja näinud, kes on kasusaaja ja selle materjali alusel teinud ettekirjutuse. Keskerakond ka vaidlustas selle ettekirjutuse kohtus. Nüüd sügisel peaks me jõudma sisulise kohtuvaidluseni selles küsimuses. Loomulikult kohtute kaudu saab selle protsessi venimist tekitada veel piisavalt ehk siis seda ettekirjutuse täitmist edasi lükata aasta või koguni kaks. See võimaldab siis erakonnal paremini valmistuda või rohkem raha kulutada järgmistel kohalikel valimistel.

Kas selle eelnõu vastuvõtmine saab mõjutada seda kohtuprotsessi või ei ole kohtusse jõudnud asja enam võimalik peatada?

Eks see on õigusasjatundjate ütelda, aga nii palju, kui ma aru olen saanud, ei tohiks võimalik seadusemuudatus tagasiulatuvalt seda konkreetset küsimust mõjutada. Aga võimalik, et ta annab uusi taktikalisi venitamisvõimalusi kohtus ehk siis selle ühe miljoni euro ära maksmist edasi lükata. Aga enne peaks Riigikogu jõudma selleni, et see seadus üldse jõustatakse. Kui ma oleks nii-öelda kihlveokontori klient, siis ma praegusel hetkel igatahes ei teeks panust sellele, et Riigikogu selle seaduseelnõu niisama hõlpsasti koalitsiooni tahte jõul läbi ajab, sest küsimus on liiga palju.

Loodame, et peaminister ja erakonna esimees saab ise seletada, et miks tal see hea mõte tuli ja mida ta nüüd remondib ja parandab õigupoolest.

Eile on selle eelnõu väljakäinud autorid võtnud ka meedias sõna. Mis teil nende põhjendustest silma on hakanud?

Esiteks muidugi on märkimisväärne see, et siiamaani ei ole eelnõu esitajad andnud väga põhjalikke ammendavaid seletusi. Paistab väga välja sedamoodi, et nad on nagu mingisuguses sundolukorras, nad ise ka ei tea päris täpselt, et miks seda kõike on tehtud ehk siis tegelikud vastutajad ei ole veel päriselt pilti ilmunud ja loodame, et see olukord paraneb kui peaminister ja erakonna esimees saab ise seda oma asja seletada, et miks tal see hea mõte tuli ja mida ta nüüd remondib ja parandab õigupoolest.

Eelnõus on muudatusettepanek, millega piiratakse ettekirjutuse tegemise õigus kuni kolme aastaga teo toimepanemisest. Kui selline 3-aasta aegumise nõue oleks ka varem kehtinud, kas mõni erakondade rahastamisega seotud sigadus oleks jäänud paljastamata, menetlemata?