Kohus vahistas joomakaaslase taburetiga surnuks löönud mehe

Sündmuskohale reageeris asjaolude väljaselgitamiseks ka politseipatrull. Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Tiina Toost selgitas, et korteris viibinud seltskond rääkis esmalt politseile, et tegemist oli kukkumisega.

Juhtivuurija sõnul on tegemist kahetsusväärse juhtumiga, kus korteris viibinud sõbrad tarvitasid alkoholi ning ühisjoomise käigus tekkinud konflikt päädis sellega, et 49-aastane mees sai niivõrd raskeid vigastusi, et suri järgmisel hommikul haiglas.

«11. mai sündmused ja mehe taust annavad aluse arvata, et ta kaldub alkoholi kuritarvitama, muutub purjus olles agressiivseks ning kipub konflikte lahendama vägivallaga. Meil on põhjendatud kahtlus, et ta on sellise käitumisega põhjustanud inimese surma ning võiks vabaduses sama käitumismustrit jätkates veel kedagi vigastada,» selgitas prokurör.